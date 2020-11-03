GÜNCELLEME 5 - Antalya'da tur teknesi battı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi kurtarıldı.



Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen nedenle tur teknesi battı.



İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında tekne kaptanı Ali K. ile mürettebattan 4 kişi gözaltına alındı.



İfade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla 4 kişi serbest bırakıldı.



Tekne kaptanının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Hastaneye kaldırılan 15 turist, kontrollerinin ardından taburcu edildi.



Hayatını kaybeden 37 yaşındaki Rus turist Daniiar Mukhitov'un cenazesi ise Alanya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyada hesabından, "Alanya'da meydana gelen tekne kazasında vefat eden Rus misafirimizin ailesine başsağlığı, kazadan kurtarılanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazazedelerin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.



- Sahil güvenlik ve Valilik açıklamaları

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Alanya ilçesi Fosforlu Mağarası civarında bir gezi teknesinin battığı bilgisinin alındığı belirtildi.



Bölgeye iki Sahil Güvenlik Botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirildiği vurgulanan açıklamada, "İlk etapta kayalıklara çıkan 32 kişi ve 5 tekne mürettebatı olmak üzere toplam 37 kişi kurtarılarak, Alanya Balıkçı Barınağında 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edildi, batan teknede bulunan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Teknede toplam 38 kişi olduğunun öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi." ifadesine yer verildi.



Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine, Alanya'da Fosforlu Mağarası mevkisinde içinde 33 Rusya Federasyonu uyruklu yolcu, 5 personelin bulunduğu "Baba Selavi" isimli günübirlik tur teknesinin battığı, bir kişinin kayıp olduğu bilgisinin geldiği aktarıldı.



İhbar üzerine Sahil Güvenlik botlarının görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan 32 yolcu ile hayatını kaybeden Daniyar Mahitov'un cansız bedeni 112 ekiplerine teslim edildi." ifadesi kullanıldı.



- "Savcılık incelemesinden sonra netlik kazanacak"



Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bundan sonra gerekeni savcılık inceleyecek. Olay yerinde gerekli bütün incelemeleri savcılık yapacak. Teknenin batmasıyla ilgili gerekli bütün tedbirler alındı. Rüzgardan batmış olabilir ama savcılık incelemesinden sonra hepsi netlik kazanacaktır." dedi.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise tur teknesinin alabora olduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçildiğini söyledi.



Hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişinin teknenin içinde dar alanda olduğu için bulunduğu yerden çıkamadığını aktaran Yücel, "Dalgıçlar cenazesini bulunduğu yerden aldı, karaya çıkardı." ifadesini kullandı.



