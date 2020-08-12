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Aktüel

GÜNCELLEME 4 - İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

Aydos Ormanı'nda 4 noktada başlayan yangın, karadan ve havadan yürütülen çalışmalarla söndürüldü - Ekipler yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor - Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-12 21:40:26 -
GÜNCELLEME 4 - İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

İSTANBUL (AA) - Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı müdahalelerle söndürüldü.

Aydos Ormanı'nın Sancaktepe ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterler sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 16.30 sıralarında 4 noktada başlayan yangına itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplere takviye olarak, Orman Genel Müdürlüğünce bir yangın söndürme helikopteri ve bir yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

- Soğutma çalışmaları sürüyor

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangının söndürülmesindeki yoğun gayretleri nedeniyle başta Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli olmak üzere, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin ve Orman Teşkilatı Yangın Söndürme Ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Sancaktepe Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aydos Ormanı'ndaki yangının kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurarak, yangın söndürme çalışmalarına katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan çalışmalarıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

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