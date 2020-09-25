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Aktüel GÜNCELLEME 3 - Paris’te Charlie Hebdo'nun eski binası yakınlarında saldırı: 4 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME 3 - Paris’te Charlie Hebdo'nun eski binası yakınlarında saldırı: 4 yaralı

Failin oda arkadaşı 5 kişi de saldırıyla ilgili olarak göz altına alındı SALDIRGANIN KİMLİĞİ VE YENİ GÖZALTILARA İLİŞKİN GELİŞMELER EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-25 23:57:14 -
GÜNCELLEME 3 - Paris’te Charlie Hebdo'nun eski binası yakınlarında saldırı: 4 yaralı
PARİS (AA) - Fransa’nın başkenti Paris’te bir kişi, mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu muhitte saldırı düzenleyerek 4 kişiyi yaraladı.

Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu 11. bölgedeki Nicolas-Appert Sokağı'nda, bir saldırgan bıçak veya satır olduğu belirtilen keskin bir aletle etrafındakilere saldırdı.
İkisi ağır 4 kişiyi yaraladıktan sonra saldırganın metroya kaçtığı belirtiliyor.
Metro yönetimi, bölge yakınlarında 6 istasyonun akşam 19.00’a kadar kapalı olacağını duyurdu.
Paris Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin güvenlik çemberine alındığını bildirerek, halktan bölgeye gitmemelerini istedi.
Polis, saldırının düzenlendiği yerde bir satır bulunduğunu, bölgedeki okulların güvenlik çemberine alındığını aktardı.
Polisin Bastille bölgesi yakınlarında elbiseleri kan içerisindeki bir şüpheliyi, Richard-Lenoir metrosunda da başka bir şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.
- Gözaltına alınanlardan biri olayın asıl faili
Fransa Başbakanı Jean Castex, İçişleri Bakanı Gerarld Darmanin ile olay yerine gitti.
Castex, burada yaptığı açıklamada, saldırıda yaralananların ailelerine desteğini göstermek istediğini belirtti.
Güvenlik güçlerinin olaya hızlıca müdahale ettiğini kaydeden Castex, saldırının sembolik bir bölgede düzenlendiğini dile getirdi.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de, Paris Savcılığının terörle mücadele biriminin olaya İlişkin soruşturma başlattığını ve soruşturmanın Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından yürütüleceğini bildirdi.
Diğer yandan Paris Savcıcı Remy Heitz, gözaltına alınanlardan birinin saldırının asıl faili olduğunu aktardı.
İlk belirlemelere göre, olayın faili Fransa’ya 2018’de gelen Pakistan asıllı 18 yaşında bir genç.
Gencin Fransa’ya yaşının küçük olması dolayısıyla girebildiği ancak yaşının doğru olmayabileceği belirtiliyor.
Öte yandan, yargı kaynakları, failin oda arkadaşı olan 5 kişinin daha saldırıyla ilgili olarak göz altına alındığını bildirdi.
Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri, 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.
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