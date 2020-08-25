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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Zeytinburnu'nda metrobüste yangın
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Zeytinburnu'nda metrobüste yangın

İBB Garajına çekilen araçta teknik incelemelere başlandı - Yanan aracın çekilmesinin ardından metrobüs hattında seferler çift yönlü olarak normale döndü YANAN ARACIN KALDIRILMASI VE SEFERLERİN NORMALE DÖNMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-25 14:23:50 -
GÜNCELLEME 2 - Zeytinburnu'nda metrobüste yangın

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Avcılar'dan Söğütlüçeşme'ye giden metrobüste, Zeytinburnu durağına yaklaşık 100 metre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Araçtakiler kısa sürede tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevler ve yoğun duman nedeniyle yangının gerçekleştiği noktanın hemen üzerinden geçen tramvay hattında da seferler aksadı ayrıca bölgede yoğun trafik oluştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında metrobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yanan aracın metrobüs hattından çekilmesi için bölgeye İETT yol yardım aracı getirildi.

Yangında tamamen kullanılmaz hale gelen metrobüs, teknik inceleme yapılmak üzere İBB Garajına çekildi. Yangın bölgesinde yapılan temizlik çalışmasının ardından metrobüs hattında seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da Zeytinburnu viyadüğünün altında gerçekleşen yangın nedeniyle bir süre için duran tramvay seferlerinin normale döndüğü duyuruldu.


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