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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Şarkıcı Halil Sezai, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Şarkıcı Halil Sezai, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi

Paracıkoğlu'nun savcılıkta verdiği ifadesinden: - "Tüm tartışma villanın ortak müştemilatında gerçekleşmiştir. Daha sonra Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim" - "Şahsa bu sırada 'Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı?' şeklindeki söylemimin olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur" PAPACIKOĞLU'NUN SAVCILIK İFADESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:55:12 -
GÜNCELLEME 2 - Şarkıcı Halil Sezai, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın talimatıyla mevcutlu şekilde ifadeye çağrılan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca mevcutlu bir şekilde getirilmesi talimatı üzerine avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayına gelen Paracıkoğlu'nun Basın Suçları Soruşturma Bürosunda savcılık tarafından ifadesi alındı.

Savcılık, bir saati aşan ifade işleminin ardından Paracıkoğlu'nu "silahla yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Halil Sezai Paracıkoğlu'nun savcılıktaki ifadesinde, Hüseyin Meriç'i 2 yıldır tanıdığını, geçmişte beraber defalarca yemek yediklerini, vakit geçirdiklerini, bu samimiyete güvenerek çekim için villayı kullanabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Hüseyin Meriç ile görüşmeye giderken sevdiği bir çiçeği aldığını dile getiren Paracıkoğlu, ifadesinde şunları anlattı:

"Hüseyin Bey ile samimiyetimize istinaden bu odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım. Bahçedeki tartışmamızda ben kesinlikle Hüseyin Bey’in ikametinin içine girmedim. Tüm tartışma villanın ortak müştemilatında gerçekleşmiştir. Daha sonra Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim. Şahsa bu sırada 'Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı?' şeklindeki söylemimin olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur. Tamamen Hüseyin Bey’in geçmişte villanın bahçesinde sürekli yüksek sesle ezan ve ilahi tarzı kayıtlar açıp taciz amaçlı dinlemesinden dolayıdır. Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım. Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darbetmiştir. Ben de yaralandım."

- Başsavcılığın açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Tuzla'da bir villa sitesinde 15 Eylül'de Halil Sezai Paracıkoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun karıştığı kavgayla ilgili kolluğa ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayın komşu villalardaki kişiler arasında yaşandığının belirlendiği anlatılan açıklamada, tarafların karşılıklı beyanlarının alındığı, kolluk ekibine de iddialar doğrultusunda delil toplanması ve akabinde Cumhuriyet Başsavcılığının bilgilendirilmesi yönünde talimat verildiği kaydedildi.

Açıklamada, mağdur H.M. hakkındaki doktor raporunda basit tıbbı müdahaleyle giderilebilir nitelikte hafif şekilde yaralanma olduğunun belirtilmesi üzerine şüphelilerin serbest bırakıldığı ifade edilerek, devam eden araştırmalar kapsamında 16 Eylül'de kamuoyuna yansıyan ve sonradan soruşturma dosyasına giren görüntüler ile alınan beyanlar doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği vurgulandı.

Şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi yönünde kolluğa ek talimat verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17 Eylül'de Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilip ifadesi alınan şüpheli, 'silahla yaralama' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve suç işleyen kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi için gerekli işlemler titizlikle sürdürülmektedir."


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