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GÜNCELLEME 2 - Organize suç örgütlerine operasyon

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla, 1'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-15 23:00:02 -
GÜNCELLEME 2 - Organize suç örgütlerine operasyon

İSTANBUL (AA) - Organize suç örgütü elebaşları lehinde veya aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ettiği ve ölüm tehdidinde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son zamanlarda sosyal medya aracılığıyla organize suç örgütü elebaşları lehinde ve aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunarak kamu düzenini bozan şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Mersin'de çalışma başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınanların Cenk Ç. ve Zafer Ç. kardeşler ile Güniz A. ve Ali Y. olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Ahmet C. Mersin'de, Abdullah Ö. Adıyaman'da, Beytullah İ. Bursa'da, Erhan Ş. Antalya'da, Nihat K. Ankara'da, Ferdi D. Sakarya'da gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 124 mermi, 2 kelepçe, 2 bıçak, 2 kasatura, 1 telsiz, 1 kılıç, 2 tarihi eser nitelikli bıçak ve 100 sikke ele geçirildi.

İstanbul polisince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara polisi tarafından yakalanan Nihat K. ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest kaldı.

Ayrıca diğer illerde yakalanan 5 zanlının, gözaltına alındıkları illerdeki işlemleri sürüyor.


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