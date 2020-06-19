GÜNCELLEME 2 - Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de yakalanan, terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtilen zanlı tutuklandı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün dün Bornova ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.S.D'nin (59) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.S.D, yoğunluk güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Bir süre Rusya'da yaşadığı ihtimali üzerinde duruluyor

M.S.D'ye ve operasyona ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

İzmir'de 2011'de düzenlenen operasyonda yakalanan ve yargılama süreci devam ederken 2013'te tahliye edilen M.S.D'nin, cezaevinden çıkmasının ardından ceza alacağı düşüncesiyle, illegal yollarla yurt dışına gittiği ve son dönemde Rusya'da yaşadığına dair bilgilerin olduğu öğrenildi.

M.S.D'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ve bu cezanın kesinleştiği öğrenildi.

Zanlı hakkında 2017 yılındaki bir yaralama olayına ilişkin görülen davada da yakalama emri bulduğu belirtildi.

M.S.D'nin dün, 1971 doğumlu F.O. adına çıkarılmış ve üzerinde kendi resmi bulunan kimlikle yakalandığı kaydedildi.

Zanlı hakkında hüküm tarihinden sonraki örgütsel konumu ve sahte kimlik kullanması nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Bornova'da düzenlenen operasyonda, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı bildirilmişti.