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Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu Valisi Avni Çakır: - "İlk tespitlerimize göre 5-6 hektarlık fındıklık alanda, 2-3 hektarlık da ormanlık alanda zararımız söz konusu" KASTAMONU VALİSİ AVNİ ÇAKIR'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-07 23:57:42 -
GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Soğucak köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler yangına müdahale etti.

Yangın söndürme helikopteri ile de destek verilen çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Eski AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, AA muhabirine, yangını gördüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine durumu bildirdiğini söyledi.

Bakanlığın hızlı şekilde helikopter yönlendirdiğini anlatan Demir, "Belki de bu yangının çok daha büyümesini gelen helikopter önledi. Akabinde jandarmamız, orman işletme müdürlüklerimizin hepsi burada. Vatandaşlar da ciddi mücadele verdi." dedi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının fındıklık alan ile ormanlık alanın birleştiği noktada meydana geldiğini aktardı.

Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ifade eden Çakır, "Bakanlığımıza ait 2 helikopterimiz ve 1 yangın söndürme uçağımız süratle bölgeye intikal etti. Vatandaşlarımızın da yoğun destekleriyle yangın tamamen kontrol altına alındı. Bu süreçte yeteri kadar arazöz, itfaiye aracı anlamında da destek sağlandı." diye konuştu.

Vali Çakır, soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu aşamada ilk tespitlerimize göre 5-6 hektarlık fındıklık alanda, 2-3 hektarlık da ormanlık alanda zararımız söz konusu. Hava karardığı için tam tespiti yarın sabah sahada yaptığımız çalışmalar sonucu ortaya koyacağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yangınla ilgili hassasiyetimiz mevsim itibarıyla en üst seviyede. Bu konuda vatandaşlarımızdan da daha üst seviyede hassasiyet göstermelerini bekliyorum. Allah tekrarından korusun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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