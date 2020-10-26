  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME 2 - Hatay'da patlama meydana geldi
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Hatay'da patlama meydana geldi

İskenderun'daki patlamayla ilgili 2 terörist de etkisiz hale getirildi - Polis ekipleri, patlama bölgesinin yakınlarında terk edilmiş bir araçta parmak izi incelemesi yaptı DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-26 23:10:40 -
GÜNCELLEME 2 - Hatay'da patlama meydana geldi

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde meydana gelen patlama üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Patlamayla ilgili 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Olay yeri yakınında terk edilmiş araçta inceleme

Patlamanın meydana geldiği caddenin yakınlarında terk edilmiş bir cipi fark eden polis ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Teröristlerin kullandığı araç olduğu değerlendirilen cip, ekiplerce inceleniyor.

Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri de sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşgalci Ermenilerin vurulmasını hazmedemediler... Kanada'dan skandal Bayraktar SİHA kararı
Dünya

İşgalci Ermenilerin vurulmasını hazmedemediler... Kanada'dan skandal Bayraktar SİHA kararı

Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar SİHA'ların Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenileri darmadağın etmesini hazmedemeyen Kanada skandal bir karara..
Gözleri döndü... Ne yapacaklarını şaşırdılar! Türkiye'nin anlaştığı o ülkeye de boykot başladı
Gündem

Gözleri döndü... Ne yapacaklarını şaşırdılar! Türkiye'nin anlaştığı o ülkeye de boykot başladı

Sahada büyük kayıplar veren Ermenistan Diasporası, Türkiye ve Azerbaycan’ın ardından Ukrayna ve Gürcistan’a da boykot çağrısı yaptı. ..
Macron'a bir darbe daha: Kontrolü kaybetti
Dünya

Macron'a bir darbe daha: Kontrolü kaybetti

Fransa’da aşırı sol hareket "Boyun Eğmeyen Fransa"'nın lideri ve milletvekili Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Türkiye C..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay