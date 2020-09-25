  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:41:58 -
GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, yanan bir otomobilden alevlerin yol kenarındaki ormanlık alana sıçramasıyla çıkan yangın söndürüldü.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mihalgazi ilçesinde 24 Eylül'de meydana gelen orman yangını, ekiplerimizin üstün gayretleri ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yangına, Eskişehir, Bursa ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edildi.

Gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın bölgesinde 2 helikopter ve 1 uçak soğutma çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 70 hektar kızılçam ormanı ile orman bitki örtüsünün yandı.

- "Yanan ağaçları sahadan çıkarıp tekrar fidan dikmek için toprağı işleyeceğiz"

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yaptığı açıklamada, yangına müdahalede emeği geçenlere teşekkür etti.

Çok sarp bir yerde çıkan yangını kısa sürede söndürdüklerini vurgulayan Temel, "Yer ekiplerimizin yanı sıra hava araçları çok etkili oldu. Şimdi yapmamız gereken yaraları en kısa sürede sarmaktır. Önce yanan alanın net ölçümünü yapacağız, sonra yanan ağaçları sahadan çıkarıp tekrar fidan dikmek için toprağı işleyeceğiz. İnşallah ilkbaharda da yeniden ağaçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı
Medya

Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı

Acun’un kanalı TV8’de yayınlanan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen 'Masterchef Türkiye' adlı yarışmanın jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun ba..
Film gibi dolandırıcılık! Polis her yerde onu ararken yarışmaya katılmış
Gündem

Film gibi dolandırıcılık! Polis her yerde onu ararken yarışmaya katılmış

Dolandırıcılıktan tutuklandıktan sonra 2011’de cezaevinden firar edip sahte kimlikle kayıplara karışan ve hakkında 52 yıl hapis cezası olan ..
Yunan medyasında Türkiye korkusu!
Gündem

Yunan medyasında Türkiye korkusu! "Bu araçları kullanarak kıyılarımıza asker çıkartacaklar"

FNSS firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ZAHA Yunan medyasında korkuyla karşılandı. Türkiye'nin bu platformları Yunan ..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı