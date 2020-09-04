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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu: - "Saraydüzü ilçesine bağlı Yalmansaray köyü, tedbir amacıyla tahliye edildi" SİNOP VALİSİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-04 20:44:39 -
GÜNCELLEME 2 - Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

ÇORUM (AA) - Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki bir köy tahliye edildi.

Çorum'un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çorum ve Sinop'taki Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan, arazöz ve itfaiye araçlarıyla da karadan müdahale ediliyor.

- "Yaklaşık 80-90 hektarlık ormanlık bölge yanmıştır"

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise dün öğle saatlerinde Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyünün Karatepe mevkisi ile Sinop'un Saraydüzü ilçesine bağlı Yalmansaray köyü arasındaki sınır bölgesinde çıkan yangına anında müdahale edildiği bildirildi.

Yaklaşık 25-30 hektarlık alanda başlayan yangının kontrol altına alınması için gece boyunca çalışmaların yapıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün sabah saatlerinden itibaren devam eden yangın rüzgarın da etkisi ile Sinop ili bölgesine doğru büyüyerek devam etmiş ve şu ana kadar yaklaşık 80-90 hektarlık ormanlık bölge yanmıştır. Genel olarak Çorum ili sorumluluk sahasında yangının başlaması ile beraber yaklaşık 20-25 hektarlık bir alan yanmış, sorumluluk bölgemizde halihazırda yanan bir saha bulunmamakta ve soğutma çalışmalarına devam edilmekte olup, yangın Sinop ili sorumluluk bölgesinde devam etmektedir. Halen bölgede takviye ekiplerle birlikte 2 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 23 arazöz, 16 iş makinesi/araç ile toplam 82 kişi ile söndürme çalışmalarına devam edilmektedir."

- Bölgedeki bir köy tahliye edildi

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü, ekiplerin büyük bir gayret ile çalıştığını söyledi.

Saraydüzü ilçesine bağlı Yalmansaray köyünün, tedbir amacıyla tahliye edildiğini, yangına müdahale eden ekip sayısının da artırıldığını belirten Karaömeroğlu, "Şu anda bölgede 47 arazöz, 15 su tankı, 6 dozer, 32 arazi aracı, 6 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 1 ekskavatör, 5 helikopter, 1 uçak ile yangına müdahale edilmektedir. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki yangına dönüşümlü müdahale edildiği için helikopter ve uçak sayısı değişiklik göstermektedir. Ayrıca bölgede 16 teknik elaman, 30 orman muhafaza memuru ve yaklaşık 150 yangın söndürme işçisi ile yangına müdahale edilmektedir." ifadelerini kullandı.

- Arazi şartları ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor

Yangının kontrol altına alınması için çevre il ve ilçelerdeki Orman Müdürlüğü ve itfaiyelerden bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Rakımın yüksek ve arazinin engebeli olduğu bölgede, bazı bölümlerde yol olmaması nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çekilen alevlere uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

Havanın kararmasına rağmen ekipler çalışmalarını sürdürüyor.


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