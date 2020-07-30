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Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de orman yangını çıktı

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol atına alınmaya çalışılıyor - Vali İlhami Aktaş: - "Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Kısa zamanda alevlerin kontrol altına alınması bekleniyor" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-30 17:19:50 -
GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de orman yangını çıktı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızıldam köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Yangına, 1 uçak, 6 helikopter ve karadan çok sayıda ekiple müdahale sürüyor.

Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Alevlere takviye ekiplerle havadan ve karadan müdahale edildiğini aktaran Aktaş, "Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Gerekli önlemler alındı. Kısa zamanda alevlerin kontrol altına alınması bekleniyor." ifadesini kullandı.


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