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GÜNCELLEME- Üsküdar'da hastanenin idari binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü: - "Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi idari binası çatısında tadilat sırasında ufak çaplı bir yangın çıkmış olup maddi hasar oluşmadan, kısa sürede söndürülmüştür. Olaydan herhangi bir hasta ya da personel etkilenmemiştir. Sağlık hizmetleri sunumunda herhangi bir aksama olmamıştır" İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-08 00:31:57 -
GÜNCELLEME- Üsküdar'da hastanenin idari binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesindeki iki katlı idari binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yerleşkesinde bulunan iki katlı idari binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle küçük çaplı yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangının saat 21.30 sıralarında çatı tadilatı yapıldığı sırada meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Çatı tadilatı sırasında ufak çaplı bir yangın çıkmış olup maddi hasar oluşmadan, kısa sürede söndürülmüştür. Olaydan herhangi bir hasta ya da personel etkilenmemiştir. Sağlık hizmetleri sunumunda herhangi bir aksama olmamıştır." denildi.

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