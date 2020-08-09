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Aktüel

GÜNCELLEME- Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüs kazası

İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden yolcu otobüsü üst geçide çarptı - Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi VALİLİĞİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-09 09:09:04 -
GÜNCELLEME- Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüs kazası

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre üst geçidin duvarına çarptı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Karabük'ten İstanbul'a seyir halinde olduğu öğrenilen Metro Turizm’e ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valiliğince olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Karabük’ten İstanbul’a seyir halindeki yolcu otobüsünün, bugün saat 07.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Çiftalan Köprüsü mevkisinde bariyerlere çarparak yoldan çıktığı bildirildi.

Olay yerine derhal Jandarma, Polis, 112 Acil Servis, İtfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"112 Acil Servis ekiplerimizden alınan ilk bilgilere göre; kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3’ü çocuk, 7’si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

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