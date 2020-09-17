  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME -Kütahya'da orman yangını çıktı
Aktüel

GÜNCELLEME -Kütahya'da orman yangını çıktı

Yangında 1 hektar çamlık alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-17 21:55:14 -
GÜNCELLEME -Kütahya'da orman yangını çıktı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya kent merkezi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

30 Ağustos Mahallesi yakınlarında çam ağaçlarının bulunduğu orman yangınına ilişkin ihbarın ardından bölgeye yangın söndürme helikopteri, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, akşam çıkan orman yangınının ekiplerin hızlı müdahalesiyle yayılmadan kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının piknik ateşinden çıktığının belirlendiğini belirten Keskin, şu bilgileri paylaştı:

"Yangın ihbarının hemen ardından bölgeye ekiplerimizi sevk ettik. Yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal tankeri, 3 su tankeri ve yaklaşık 50 personel ile müdahale edildi. Ayrıca çok sayıda vatandaşımız yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık çamlık alan zarar gördü."

Keskin, bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Temel Karamollaoğlu'na sert tepki
Gündem

Temel Karamollaoğlu'na sert tepki

MHP'den Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sert tepki geldi.

Altın ile ilgili piyasaları altüst edecek çıkış: 1700 lira olacak
Ekonomi

Altın ile ilgili piyasaları altüst edecek çıkış: 1700 lira olacak

Bloomberg’in uzman ekonomisti McGlone, altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak bir tahminde bulundu.
Çinli virolog dünyayı ayağa kaldırdı: İki yarasadan alınan koronavirüsleri birleştirip...
Korona Virüs

Çinli virolog dünyayı ayağa kaldırdı: İki yarasadan alınan koronavirüsleri birleştirip...

Koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalar sonrası ülkesinden kaçarak ABD'ye sığınan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, yaptığı yeni açıklamada şu..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı