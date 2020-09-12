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Aktüel GÜNCELLEME -Kayseri'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME -Kayseri'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-09-12 19:54:13 -
GÜNCELLEME -Kayseri'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde 4 farklı hırsızlık olayında bin avro, 12 yüzük, bin 900 lira, pasaport, cep telefonu ve çeşitli eşyaların çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Tespit edilen zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, Veli I, Figen U, Raziye P. ve Özcan T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Veli I, Figen U. ve Raziye P. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Veli I, Figen U. ve 3 yıl kesinleşmiş cezası olduğu için araması bulunan Raziye P, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dört ayrı otodan hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen Özcan T'nin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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