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Aktüel GÜNCELLEME- İsrail'de Kovid-19 karantinasına rağmen Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı
Aktüel

GÜNCELLEME- İsrail'de Kovid-19 karantinasına rağmen Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı

Göstericileri araçla ezme girişiminde bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-20 22:12:51 -
GÜNCELLEME- İsrail'de Kovid-19 karantinasına rağmen Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı

KUDÜS (AA) - İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı yakınındaki gösteriye Kovid-19 karantinasına rağmen 5 bine yakın gösterici katıldı.

Netanyahu'yu kastederek "suç başbakanı" yazılı tişört ve maske takan göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" şeklinde slogan attı.

Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, protestoculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini çıkarmamaları yönünde uyarıda bulundu.

- Araçla ezme girişimi son anda önlendi

Öte yandan kimliği açıklanmayan bir kişi, aracını protestonun yapıldığı meydandaki göstericilerin üzerine sürmek istedi.

Araç meydana ulaşmadan durdurularak şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Netanyahu yönetimi salgında günlük vakalardaki hızlı artış nedeniyle cumadan itibaren ülke genelinde karantina kararı almıştı.

Karantinada protestolara izin verilmiş, katılımcı sayısına kısıtlama getirilmemişti.

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