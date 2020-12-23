GÜNCELLEME- Fransa’da cinnet geçiren kişi üç jandarmayı öldürdü

PARİS (AA) - Fransa'nın merkezindeki Puy-de-Dome bölgesinde bir köyde, cinnet geçiren kişi üç jandarmayı öldürdü, birini yaraladı.

Saint-Just kenti yakınlarında bir köyde, Ulusal Jandarma Müdahale Birimine (GIGN) bağlı ekip, ihbar üzerine kocasından şiddet gören bir kadını kurtarmaya gitti.

Cinnet geçiren ve eşine şiddet uygulayan adamın açtığı ateş sonucu üç jandarma hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Güvenlik kaynakları, adamın ateşe verdiği evin tamamen yandığını, eşinin ise jandarmalar tarafından kurtarıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırganın ölü bulunduğunu duyurdu.

Ölen jandarmaların ailelerine başsağlığı dileyen Bakan, olay yerine hareket ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da aile içi şiddete müdahale ederek bir kadının hayatını kurtarırken yaşamını yitiren ve yaralanan jandarmaların acısını tüm Fransa halkının paylaştığını ifade etti.