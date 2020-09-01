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Aktüel GÜNCELLEME- Beyoğlu'ndaki bina yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME- Beyoğlu'ndaki bina yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:14:33 -
GÜNCELLEME- Beyoğlu'ndaki bina yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Piyalepaşa Mahallesi Akman Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ve zabıta ekiplerince yangının bulunduğu binanın çevresine güvenlik şeridi çekilirken, sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin, merdivenli itfaiye araçlarıyla müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası söndürüldü.

Yangında, binada hasar oluştu.

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