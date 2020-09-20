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Aktüel GÜNCELLEME- Afyonkarahisar'da caminin yardım kutusundaki paraları çaldıkları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME- Afyonkarahisar'da caminin yardım kutusundaki paraları çaldıkları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-20 20:48:52 -
GÜNCELLEME- Afyonkarahisar'da caminin yardım kutusundaki paraları çaldıkları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir caminin yardım kutusunu bıçakla kırarak içerisindeki paraları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki Ayaktekke Camisi'nde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadelerini alan ekipler, olay yerinde yaptığı incelemede 4 şüphelinin camiye girdiğini, yardım kutusunu bıçakla kırarak içerisindeki madeni ve kağıt paraları aldığını tespit etti.

Polis ekipleri, eşkallere uyan 4 şüpheliyi, Milli Birlik Caddesi'nde durdurdu. Polisin yaptığı aramada, şüphelilerin üzerinde, çeşitli miktarlarda madeni ve kağıt paralar ile iki bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler K.D, E.S, B.K. ve V.K'nin emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "mabetten hırsızlık" suçundan tutuklandı.


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