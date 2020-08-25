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Aktüel GÜNCELLEME - Zeytinburnu'nda metrobüste yangın
Aktüel

GÜNCELLEME - Zeytinburnu'nda metrobüste yangın

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:10:33 -
GÜNCELLEME - Zeytinburnu'nda metrobüste yangın

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Topkapı yönüne giden bir metrobüste, Zeytinburnu durağına yaklaşık 100 metre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Araçtakiler kısa sürede tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevler ve yoğun duman nedeniyle yangının gerçekleştiği noktanın hemen üzerinden geçen tramvay hattında da seferler aksadı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında metrobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yanan aracın metrobüs hattından çekilmesi için bölgeye İETT yol yardım aracı getirildi.

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zeytinburnu viyadüğünün hemen altında gerçekleşen yangın nedeniyle bir süre için duran tramvay seferlerinin normale döndüğü duyuruldu.


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