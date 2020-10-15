GÜNCELLEME - Yabancı bayraklı gemide, 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu önlerindeki yabancı bayraklı bir gemide 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile tütün ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale Boğazı'nı geçip Karadeniz'e doğru seyreden yabancı bandralı ticari bir gemiyle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan risk analizi ve incelemelerin ardından Zeytinburnu açıklarındaki gemiye çıkan ekipler, burada yapılan aramalarda 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ve yaklaşık 40 ton kaçak tütüne el koydu.

İstanbul'dan geçişi sırasında gümrük kontrolüne girecek olan geminin, Ukrayna'ya gittiği ve çimento taşıdığı yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Operasyonun ardından çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin sorgu işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Gemi, Haydarpaşa Limanı'na çekilerek muhafaza altına alındı.