GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikada kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.



Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ahşap fabrikasında, işçilerin silolarda kaynak yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.



Bu sırada çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Patlamada yaralanan Serkan Tekinsav (46), Murat Demircan (25) ve Cihan Karaman (31) ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralı işçiler, yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

İşçilerin yüz ve ellerinde yanıkların oluştuğu, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.