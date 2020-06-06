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Aktüel

GÜNCELLEME - Tartıştığı karısını silahla yaralayan kişi tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-06-06 20:47:50 -
GÜNCELLEME - Tartıştığı karısını silahla yaralayan kişi tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı karısını silahla yaralayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Salim K. ile eşi Emine K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salim K, tabancayla Emine K'ye ateş etti.

Polisi arayarak eşini yaraladığını bildiren Salim K. gözaltına alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Emine K, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salim K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emine K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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