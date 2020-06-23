GÜNCELLEME - Sultangazi'de 3 bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı
Sabah saatlerinde bölgeye gelerek binalarda inceleme yapan ekiplerin çalışması sürüyor YETKİLİLERİN İNCELEME YAPTIĞI BİLGİSİ EKLENDİ
İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de çatlaklar nedeniyle boşaltılan 3 binada ekipler inceleme başlattı.
Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi 1299. Sokak'taki bitişik 2 binada önceden oluşan çatlaklar gece saatlerinde biraz daha açıldı. Bu sırada bitişikteki üçüncü binada da çatlaklar meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Boşaltılan 3 binanın sakinlerinden bazıları evlerine geri dönerken bazıları ise yakınlarının evlerine sığındı. Bazı aileler de geceyi otomobillerinde geçirdi.
Sultangazi Belediyesi ekipleri de sabah saatlerinde bölgeye gelerek binalarda inceleme başlattı.
Ekiplerin çalışması sürüyor.