  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Sosyal medyada hemşireye hakaret ettiği iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Sosyal medyada hemşireye hakaret ettiği iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi

Zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-01 19:57:50 -
GÜNCELLEME - Sosyal medyada hemşireye hakaret ettiği iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi

ANTALYA (AA) - Sosyal medyada bir hemşireye hakaret ve tehditte bulunulan hesabın yöneticisi olduğu gerekçesiyle Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir hemşireye "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesaptan tehdit ve hakarette bulunulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınan S.K.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"Hakaret" ve "tehdit" iddiasıyla cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, zanlı, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Neden hakaret ettiniz?" sorusuna, "Ben hakaret etmedim." karşılığını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor
Dünya

Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor

ABD'li Washington Post gazetesi, Türk Ordusu'nun Akdeniz ve Suriye'deki faaliyetlerini kaleme aldı. Gazete, Türkiye'nin Azerbaycan'da hava ü..
Bu kez şaşırttı! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a destek
Gündem

Bu kez şaşırttı! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a destek

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu, a..
Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi
Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'a İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı