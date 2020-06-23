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GÜNCELLEME - Somali'de Türk askeri eğitim üssünü hedef alan intihar eylemi son anda önlendi

Türk eğitim üssü önünde bombalı eylem düzenlemek isteyen bir kişi askerler tarafından vuruldu - Patlamada, 2 sivil hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-23 12:19:25 -
GÜNCELLEME - Somali'de Türk askeri eğitim üssünü hedef alan intihar eylemi son anda önlendi

İSTANBUL (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü önünde intihar saldırısında bulunmak isteyen bir kişi, askerler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu belirtti.

Yılmaz, eylemcinin kalabalığın arasından ayrılarak içeri girmeye çalıştığını ve Somalili askerlerin "dur" ihtarına uymayınca vurulduğunu aktararak, "Eylemcinin vurulması sonrası patlama yaşandı. Bir sivilin olay yerinde, bir sivilin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisini aldık." dedi.

Olay yerinde herhangi bir Somalili askerin ve Türk vatandaşının zarar görmediği öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılmıştı.

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