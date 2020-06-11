GÜNCELLEME - Sivas'ta otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YARALILARDAN BİRİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ
SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Yusuf Denizhan (50) yönetimindeki 06 BKE 708 plakalı otomobil, Akçağıl köyü mevkisinde, Yılmaz Ekinci'nin (43) kullandığı 58 SG 063 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sinan Eren (37) ve Mehmet Gövercin (53), traktörde bulunan Ali Şahinbay (54) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk tedavisinin ardından Sivas'a sevk edilen Ali Şahinbay, yolda hayatını kaybetti.