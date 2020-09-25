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Aktüel GÜNCELLEME - Şişli'de bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Şişli'de bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:23:08 -
GÜNCELLEME - Şişli'de bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir kişiyi omuzundan tabancayla vurarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Eylül'de Teşvikiye Mahallesi Ihlamur Yolu Sokak'ta Onur Seyit Yaran'ın (25) tabancayla ateş edilerek omuzundan yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yaran'ı yaralayan kişinin kimliğini tespit eden ekipler, Kağıthane Ortabayır Mahallesi Bacadibi Sokak'ta, şüpheli Serhat O.'yu olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Serhat O.'nun ifadesinde arkadaşı Onur Seyit Yaran'ı, bir arkadaşıyla arasını bozduğu için tabancayla ateş ederek yaraladığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan Onur Seyit Yaran'ın 2016'da Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışmasında birinci olduğu ve bazı dizilerde rol aldığı öğrenildi.

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