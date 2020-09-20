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Aktüel GÜNCELLEME - Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Aktüel

GÜNCELLEME - Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti

YARALILARDAN 1'İNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-20 21:27:15 -
GÜNCELLEME - Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Silivri'de uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir kafede oturan Mehmet Kalkan ve Ecem Ç., Ecem Ç'nin eşi Metehan Ç'nin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Ecem Ç. ve Mehmet Kalkan, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Kalkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Ecem Ç.’nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenilirken, Metehan Ç. olay sonrası emniyete giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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