GÜNCELLEME - Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, deprem bölgesinde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını açıkladı AÇIKLAMA EKLENDİ
ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD, Kurtalan ilçesindeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını duyurdu.