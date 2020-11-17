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Aktüel GÜNCELLEME - Şehirler arası otobüsteki kasklı yolcu paniğe neden oldu
Aktüel

GÜNCELLEME - Şehirler arası otobüsteki kasklı yolcu paniğe neden oldu

Yolcuların ihbarı üzerine otobüs Dudullu terminalinde durdurulurken, şüphelinin kaskında patlayıcı madde olduğu iddiası üzerine yapılan aramada olumsuzluğa rastlanmadı - Ümraniye Kaymakamlığı, akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan kişinin, memleketine gitmek için otobüse bindiğinin tespit edildiğini bildirdi ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-17 23:55:37 -
GÜNCELLEME - Şehirler arası otobüsteki kasklı yolcu paniğe neden oldu

İSTANBUL (AA) - Alibeyköy Otogarı'ndan hareket eden bir otobüse kaskla binen yolcu paniğe yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'a giden otobüse binen kişiden şüphelenen diğer yolcular durumu polise bildirdi.

Otobüs, Dudullu terminalinde durdurulurken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Otobüsten indirilen şüphelinin polise kaskında patlayıcı olduğunu söylemesi üzerine, olay yerine bomba imha ekipleri de çağrıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı terminalde ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, şüphelinin üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

Gözaltına alınan yolcunun akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

- Ümraniye Kaymakamlığının açıklaması

Ümraniye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 20.00 sıralarında 155 Polis İmdat hattına, Şerifali Mahallesi'ndeki terminalde bulunan otobüsün yolcularından birinin "canlı bomba" olabileceği ihbarında bulunulduğu belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, ihbar edilen kişinin Afyonkarahisar doğumlu 40 yaşındaki Z.Y. olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahısla yapılan görüşmede, bilincinin yerinde olmadığı, kaskı neden taktığına dair açıklama yapamadığı, ailesinden alınan bilgilere göre şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve kafasına sürekli kask takarak dolaştığı anlaşılmıştır. Herhangi bir suç kaydı tespit edilemeyen şahsın, memleketine gitmek üzere yolcu otobüsüne bindiği ve ihbarın asılsız olduğu tespit edilmiştir."


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