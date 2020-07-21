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Aktüel

GÜNCELLEME - Seferihisar'da makilik ve ormanlık alanda yangın

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:42:48 -
GÜNCELLEME - Seferihisar'da makilik ve ormanlık alanda yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi Akkum mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, itfaiye ekipleri ile çevredekiler müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangında yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay ile diğer ilgililer bölgede çalışmaları denetledi.

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