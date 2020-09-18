  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı

ANADOLU 7. SULH CEZA HAKİMLİĞİNİN KARARI VE ŞÜPHELİNİN HAKİMLİK İFADESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-18 01:04:39 -
GÜNCELLEME - Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine Paracıkoğlu, avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunda savcılık tarafından ifadesi alınan Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hekimliğine sevk edildi.

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kararda, "delillerin tam olarak toplanmamış olması, olayla ilgili kişilerin etki altına alınarak delillerin karartılma ihtimalinin bulunması, şüphelinin üzerine atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı ve olayın toplumun duyarlı olduğu bir alanda toplum vicdanında yol açtığı etki göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbirinin mevcut soruşturma yönünden yetersiz kalacağı" belirtildi.

Hakimlik, olayın oluş şekli ve mevcut delil durumu, dosya kapsamındaki suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimalini dikkate alarak, şüphelinin "silahla tehdit" suçundan tutuklanması talebini reddetti.

- Şüphelinin hakimlik ifadesi

Şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu'nun hakimlikte verdiği ifadesinde, olayın yönetmen Murat Aytar Ağırlar ile müşteki arasında yaşanan husumetten kaynaklandığını savundu.

Villada yemek programı çekimi yaptıklarını anlatan Paracıkoğlu, tutulan 4. villaya dekor yaptırıp çekim yapmaya başlayınca tacizlerin başladığını, müştekinin çeşitli şekillerde çekim yapmalarına engel olduğunu öne sürdü.

Bu nedenle yeni bir yer arayışına girdiklerini, olay günü de müşteki ile bir kez daha görüşmek üzere villasına gittiklerini dile getiren Paracıkoğlu, şunları kaydetti:

"Hatta bu amaçla yolda çiçek aldım. Olay öncesinde bir önceki günden aldığım alkolün etkisi halen vardı. Müştekinin evine gittiğimizde 4 villanın da ortak bahçesinden geçtik. Ancak konutun içine girmedik. Ben o sırada eskiden onunla masalarda sohbetimizdeki şakalaşmalardan mülhem olarak bahçeden odun almak istedim. Amacım bununla müştekiye 'Odun mu olalım, yoksa çiçek mi olalım, aramız nasıl olsun?' diye takılmaktı. Tümüyle espri amaçlıydı. Bu odunla asla müştekiye vurmadım."

Müşteki Hüseyin Meriç'e seslendiğinde kendisine küfür ettiğini, olayın şokuyla bir an durakladığını ve aralarında itiş kakış olduğunu ama müştekiye vurmadığını, vurma olayı daha sonra dışarıda yaşandığını anlatan Paracıkoğlu şöyle devam etti:

"Bahçede vurduğumu hatırlamıyorum. Ancak sokakta ağır küfürleri devam ettiği için yapmamam gereken şeyleri yaptım. Kendime yakıştıramıyorum. Yaptığım hayvanlıktı. Gerek böyle bir eylemle yaraladığım için gerekse müştekinin durumunu göz önünde bulundurduğumda yaptığımı tasvip etmiyorum. Pişmanım. O an yaptığım şey bir öfke patlaması gibiydi. Görüntüye yansımayan yerlerde müştekinin bana saldırıları da oldu."

Paracıkoğlu, müşteki ile arasında yaşanan ezan diyoluğunu da değinerek, "Ben hiçbir şekilde ezan ve dini kavramlarla kavga etmem. Konserlerimde ezana saygım nedeniyle ara vermiş biriyim." dedi.

Şarkıcı Halil Sezai Paracıklıoğlu, kararın ardından Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

- Süreç

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça ifadesinin alınacağını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'a katıldığı açıklanan Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai açıklaması
Medya

Kuruluş Osman'a katıldığı açıklanan Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai açıklaması

Kuruluş Osman'da oynayacak olan usta Cüneyt Arkın, yaşlı bir adamı öldüresiye döven Halil Sezai'ye sosyal medya hesabından sert çıktı...
Fransa bu kez şaşırttı! Türkiye'ye teslim etti
Dünya

Fransa bu kez şaşırttı! Türkiye'ye teslim etti

Fransa, 2006 senesinde kaçak yollarla ülkeye gelen PKK'lı terörist Mehmet Yalçın'ı Türkiye'ye teslim etti.
Gündemi sarsacak bomba iddia: Kılıçdaroğlu istifa edecek
Siyaset

Gündemi sarsacak bomba iddia: Kılıçdaroğlu istifa edecek

CHP’de son dönemde yaşanan iç karışlıklara değinen yazar Turgay Güler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakında istifa edeceğini ileri sü..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı