  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına giren iki kuzen boğuldu

KAYIP ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNİN BULUNMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-25 18:25:40 -
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına giren iki kuzen boğuldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan iki kuzenin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Uğurlu Mahallesi'ndeki sulama kanalına giren Ali (9) ve kuzeni İmam Erkan (8) akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, kanalda arama çalışması başlattı.

Aramalarda kuzenlerden İmam Erkan, kanala girdikleri yerden yaklaşık 15, Ali ise 20 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Erkan ve Ali'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kuzenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı