  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da doğal gaz borusu delindi
Aktüel

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da doğal gaz borusu delindi

İş makinesinin çalışması sırasında delinen doğal gaz borusundaki sızıntı kontrol altına alındı - İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları tamamlandı SIZINTININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-01 18:19:44 -
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da doğal gaz borusu delindi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusunda oluşan sızıntı, kontrol altına alındı.

Çevre yolunun Şanlıurfa otogarı mevkisinde çalışma yapan iş makinesinin bölgeden geçen doğal gaz ana dağıtım hattını delmesi üzerine gaz sızıntısı meydana geldi.

Çıkan yüksek ses ve kokuyu fark eden işçiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için gaz sızıntısının bulunduğu alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Ana borudaki doğal gazın kesilmesi ve itfaiyenin soğutma işlemlerini tamamlamasının ardından ekipler, delinen borunun tamir işlemlerine başladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular
Dünya

Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda iki Suriye ordusu milisi ile üç müttefik savaşçının öldü..
Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor
Dünya

Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor

ABD'li Washington Post gazetesi, Türk Ordusu'nun Akdeniz ve Suriye'deki faaliyetlerini kaleme aldı. Gazete, Türkiye'nin Azerbaycan'da hava ü..
Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi
Gündem

Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, grip ile koronavirüsü ayıran tanı testlerinin geliştirildiğini söyledi. Sonbahar..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı