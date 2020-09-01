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Aktüel GÜNCELLEME - Sanatçı Haldun Boysan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Aktüel

GÜNCELLEME - Sanatçı Haldun Boysan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Nevşehir'de yaşamını yitiren Boysan'ın cenazesi, Ankara'ya uğurlandı CENAZENİN ANKARA'YA UĞURLANMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:17:26 -
GÜNCELLEME - Sanatçı Haldun Boysan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

NEVŞEHİR (AA) - Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tombalacı" karakteriyle tanınan sanatçı Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında yaşamını yitirdi.

Başrollerini Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'ın paylaştığı "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Ürgüp'te bulunan Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.

Set arkadaşlarının haber vermesi üzerine otele gelen sağlık ekibi, Boysan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Boysan'ın cenazesi, Ürgüp Belediyesinin Asri Mezarlık'ta bulunan gasilhanesindeki işlemden sonra dizi oyuncuları ve set ekibinin kaldığı otelin önüne getirildi.

Dizi oyuncuları ve set çalışanlarından helallik alınmasının ardından Boysan'ın cenazesi, dualarla Ankara'ya uğurlandı.

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