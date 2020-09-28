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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu 8 şüpheli sınır dışı edilecek
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu 8 şüpheli sınır dışı edilecek

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Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:19:33 -
GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu 8 şüpheli sınır dışı edilecek

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 15 zanlıdan 8'inin daha sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılarından 8'inin ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce, 21 Eylül'de İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 15 zanlı gözaltına alınmış, 6 şüpheli sınır dışı edilmişti.



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