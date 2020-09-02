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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili yakalanan faillerden biri daha tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili yakalanan faillerden biri daha tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:40:14 -
GÜNCELLEME - Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili yakalanan faillerden biri daha tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde Hüsame Ünveren'in belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili yakalanan faillerden biri daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunca Atakum ilçesinde yakalanan S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Canik Belediyesi önünde 19 Ağustos'ta Hüsame Ünveren, ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darbedilmişti. Pompalı tüfekle ateş edilen Ünveren kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Tutuklanan diğer zanlı A.C'nin, Trabzon'da başka bir cinayetin de şüphelisi olduğu ortaya çıkmıştı.

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