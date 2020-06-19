  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Sakarya'da silahlarla çektikleri videoları paylaşan 20 kişiden 18'i serbest bırakıldı

SÜRECE AİT DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:32:26 -
GÜNCELLEME - Sakarya'da silahlarla çektikleri videoları paylaşan 20 kişiden 18'i serbest bırakıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde pompalı tüfek ve tabancalarla çektikleri videoları sosyal medyada paylaşan ve gözaltına alınan 20 kişiden 18'i serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada pompalı tüfek ve tabancalarla video paylaşılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Videoları izleyen polis ekipleri, sosyal medyadan şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon düzenledi.

Operasyonda 8'i 18 yaşın altında 20 şüpheli gözaltına alındı, 9 pompalı tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Daha önceden hakkında yakalama kararı bulunan ve ikametinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı