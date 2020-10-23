GÜNCELLEME - Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 şüpheli hakkında iddianame

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 şüpheli hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında fabrika sahipleri A.E.R.C. ve Y.C'nin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan ve 108 müştekinin bulunduğu 27 sayfalık iddianame, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesine yollandı.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, 5'i tutuklu 7 kişinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

- "7 büyük patlama çukuru oluştu"



İddianamede, "Çin Mahallesi" olarak adlandırılan bölgede derinlikleri 8 metre, boyları ise 24 metreye kadar ulaşan 7 büyük patlama çukurunun oluştuğu belirtildi.

Bu bölümde kimyasalların belirli formüller doğrultusunda birleştirilerek "misket" olarak tabir edilen ve havai fişek ile gök bombası yapımında kullanılan patlayıcı maddenin üretildiği ve depolandığı kaydedilen iddianamede, bu bölümde kimyasal madde depoları, misket kurutma fırınları, barut üretim yeri, barut kurutma fırını ile odaların bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, yıkılmış bina içerisinde görünen iki makineyle barut üretimi yapıldığının tanık ve müştekiler tarafından beyan edildiği belirterek, İl Emniyet Müdürlüğüne barut üretimi için izin talebinde bulunulup bulunulmadığı ve karar verilip verilmediğinin sorulduğu kaydedildi.

Gönderilen cevap yazısında barut üretimi için ön izin talebinde bulunulduğu ancak iş yerinin inşa izni olmaması nedeniyle barut üretim tesisi kurulmaya başlanamayacağının tebliğ edildiğinin belirtildiği iddianamede, "Bu kapsamda şüphelilerin söz konusu fabrikada barut üretim izin ve yetkisi olmamasına rağmen kaçak olarak barut ürettikleri anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

- Yapılar ruhsatsız olarak inşa edilmiş

İddianamede, fabrika içerisinde bulunan yapıların mevzuata aykırı ruhsatsız olarak inşa edildiği, bu bölümde yer alan depolar ve binalar içerisinde bulunması gerekenden çok fazla miktarda üretim malzemesi ve ham madde bulundurulduğu, bu durumun patlamanın çevreye olan etkisini artırdığı ve patlamanın bu denli büyük ve yıkıcı olmasına neden olduğu belirtildi.

İddianamede, mevzuat gereği depolar arasındaki gerekli mesafenin bulunmaması ve depo olarak kullanılan yapıların etrafında yer alması gereken sütre duvarların bulunmamasının ilk patlamanın diğer bölümlere de sırasıyla sirayet etmesine neden olduğu kaydedildi.

Bu kadar tehlikeli bir faaliyetin yürütüldüğü fabrikada mevzuat hükümlerine uygun bir toplanma alanının ve sığınağın bulunmadığı aktarılan iddianamede, bunun ölü ve yaralı sayısını artırıcı bir etki yarattığı vurgulandı.

- Daha fazla üretim için baskı yapıldığı iddiası

Binaların elektrik bağlantılarının da özensiz yapıldığının ifade edildiği iddianamede, işçilere daha fazla iş çıkarılması için baskı yapıldığı da kaydedildi.

Baskı ortamının iş yetiştirebilmek adına işçileri iş kurallarını çiğnemeye ve gerekli dikkat ile özeni göstermeden çalışmaya ittiğinin belirtildiği iddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Bu durumun tüm müşteki beyanlarıyla sabit olduğu, işletmeye barut üretimi hususunda izin verilmemesine rağmen şüpheli işverenlerin baskı ile çalışanlara usulsüz ve kaçak bir şekilde barut üretimi yaptırdığı ve bu barutların imalatta kullanıldığı anlaşılmıştır."

- Havai fişek fabrikasındaki patlama

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların, 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.