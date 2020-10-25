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Aktüel GÜNCELLEME - Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

Çocukların cenazeleri, Ferizli ilçesinde toprağa verildi CENAZE İŞLEMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-25 21:00:44 -
GÜNCELLEME - Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yörükler Mahallesi'nde Fatih Topçu'ya ait evde yangın çıktı.

Yangını fark ederek evde bulunan bir çocuğunu dışarı çıkaran anne, içerde diğer çocuklarının mahsur kaldığını belirterek itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla evde mahsur kalan çocuklar Ömer Hamza (9) ve Eymen Topçu'yu (5) kurtardı.

Yangını haber alarak eve gelen ve yoğun dumandan etkilenen baba ve çocukları, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 çocuk kurtarılamadı.

Adli Tıptaki işlemler tamamlanınca yakınları tarafından alınan çocukların cenazeleri, Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesi'ne getirildi.

burada kılanan cenaze namazında aile bireylerinin güçlükle ayakta durduğu görüldü. Daha sonra çocukların cenazeler mezarlıkta toprağa verildi.

Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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