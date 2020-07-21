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Aktüel

GÜNCELLEME - Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:37:34 -
GÜNCELLEME - Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, devlet hastanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Ödemiş Devlet Hastanesinin idare bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, İzmir Büyükşehir ve Ödemiş belediyelerinden 4 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen iki sağlık çalışanının, tedbir amacıyla acil servise alındıkları öğrenildi.

Yangın çatıda hasara neden oldu.


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