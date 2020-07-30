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GÜNCELLEME - Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü, kayınvalidesi ve kayınbabasını yaraladı

ZANLININ YAKALANMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-30 09:47:16 -
GÜNCELLEME - Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü, kayınvalidesi ve kayınbabasını yaraladı

NİĞDE (AA) - Niğde'de eski eşini öldüren, kayınvalidesi ve kayınbabasını yaralayan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, B.K, Şah Süleyman Mahallesi Cabbar Sokak'ta ailesiyle yaşayan eski eşi Süheyla Yılmaz ile konuşmaya gitti.

Evdekilerle tartışan B.K, eski eşi Süheyla, annesi Meral ve babası Ahmet Yılmaz'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, Süheyla Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Meral ve Ahmet Yılmaz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlı B.K'yi, Yeşilburç köyü yakınlarında yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, zanlının olaydan sonra kaçarken yanına aldığı kızına zarar vermediği ve dayısına bıraktığı öğrenildi.


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