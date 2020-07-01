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Aktüel

GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:00:28 -
GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Karadere Mahallesi Özlen Çayı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına havadan 2 helikopter, karadan 10 arazöz, 2 yangına ilk müdahale aracı, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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