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Aktüel

GÜNCELLEME - MSB: Tıbbi yardım malzemesi taşıyan TSK'ye ait uçak Nijer'e indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijer Devlet Başkanı Mahamadou Issoufou'ya hitaben yazdığı mektubun da yetkililere teslim edildiği bildirildi UÇAĞIN KARŞILANMASINA İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-04 20:27:40 -
GÜNCELLEME - MSB: Tıbbi yardım malzemesi taşıyan TSK'ye ait uçak Nijer'e indi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın Nijer'e iniş yaptığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, tıbbi yardım malzemesi taşıyan TSK'ye ait uçağın, Nijer İnsani Yardım Bakanı Laouan Magagi ve Türkiye'nin Nijer Büyükelçisi Mustafa Türker Arı tarafından karşılandığı belirtildi.

Uçağın karşılanmasına ilişkin görüntülerin de yer aldığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nijer Devlet Başkanı Mahamadou Issoufou'ya hitaben yazdığı mektubun da yetkililere teslim edildiği kaydedildi.




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