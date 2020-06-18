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GÜNCELLEME - Mogadişu'da patlama: 3 ölü

ÖLÜ VE YARALI SAYISI, HÜKÜMET SÖZCÜSÜ İLE TÜRKİYE MAARİF VAKFININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:32:00 -
GÜNCELLEME - Mogadişu'da patlama: 3 ölü

İSTANBUL (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da yola tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar Ömer, yaptığı açıklamada, Hodan bölgesinde yaşanan patlamada yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Ömer, Türkiye Maarif Vakfı okuluna yakın bir bölgede yaşanan patlamanın burada hareket halinde olan askeri araçları hedeflediğini söyledi.

- "TMV çalışanları zarar görmedi"

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cihad Demirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın okulun yaklaşık 150 metre uzağında yaşandığını, Türk ve yerel çalışanların zarar görmediğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Okulların tatil olması nedeniyle bölgede öğrenci ve öğretmen hareketliliğinin bulunmadığını vurgulayan Demirli, "TMV olarak Somali halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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