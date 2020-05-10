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Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:41:30 -
GÜNCELLEME - Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, D-400 kara yolu üzerindeki bir narenciye paketleme fabrikasının plastik kasa bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının, fabrikanın diğer noktalarına sıçraması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ve bazı ilçelerin itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Dumandan etkilenen 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı, bir itfaiye erine ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

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