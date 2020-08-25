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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'de hastanede şehit olan erin ailesine şehadet haberi verildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de hastanede şehit olan erin ailesine şehadet haberi verildi

Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan er Cihat Şengil'in naaşı memleketi Eskişehir'e getirildi ŞEHİDİN NAAŞININ GETİRİLİŞİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:58:50 -
GÜNCELLEME - Mersin'de hastanede şehit olan erin ailesine şehadet haberi verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastane şehit olan er Cihat Şengil'in şehadet haberi, Eskişehir'de yaşayan ailesine verildi.

Şehidin babası Adem ve annesi Neriman Şengil'in, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Yeniköy Sokak'taki evine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini iletti.

Haberin duyulmasının ardından Şengil ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.

- Şehidin cenazesi memleketinde askeri törenle karşılandı

Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olan Piyade Er Cihat Şengil'in naaşı buradaki Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşılandı.

Törene şehidin ailesi, yakınları ile Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Arslan, askeri ve mülki erkan katıldı.

Evli ve bir çocuk babası Cihat Şengil'in naaşı, Reşadiye Camisinde yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Mut ilçesinde 27 Temmuz'da askerleri taşıyan otobüs devrilmişti. Kaza sonucu 4 asker şehit olmuş, 2 sürücü hayatını kaybetmiş, 27 asker yaralanmıştı.


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