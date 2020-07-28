GÜNCELLEME - Mersin'de devrilen otobüste yaralanan erlerden tedavisi tamamlananlar taburcu ediliyor
Tedavisi biten iki asker hastaneden uğurlandı DETAYLAR EKLENDİ
MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, devrilen otobüste yaralanan 27 askerden 15'inin tedavisi tamamlandı.
Dün sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırılan 15 asker, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yaralı 12 askerin tedavisinin de sevk edildikleri Mersin'deki hastanelerde devam ettiği belirtildi.
Mersin'de, dün askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, iki şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.